Murat Boz: Utanın

Şarkıcı Murat Boz, mültecilerin sınır kapılarında yaşadığı dramla ilgili paylaşımda bulundu. Mültecilerin bu duruma düşmesine çok üzülen yakışıklı oyuncu, adeta isyan etti.

"BİR ÇOCUK VAR"

Sosyal medya hesabından art arda birkaç kare paylaşarak yaşananları gözler önüne seren Boz, şu sözleri paylaştı: "O teknede kollarını gökyüzüne açmış bir çocuk var. Çok dikkatli bakarsan göreceksin. Bize mesajı çok açık: 'Neredesiniz?' diyor. İnsanlığa haykırıyor.

Göçmenlere uygulanan şiddeti, zulmü ve onları görmezden gelmek için büyük bir çaba sarfeden Gelişmiş toplumları lanetliyorum Utanın !”



