Murat Boz ve Aslı Enver barıştı

15 bin dolarlık tespih serginin gözdesi oldu

Diyarbakır Silvan'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edilirken, operasyon bölgesinde kaçak elektrik kullananlar da tespit edildi.

Osmaniye’de Amanoslar’da terör örgütü PKK’ya ait elektrikli fünye ile düzeneği kurulmuş toprağa gömülü vaziyette 8 kilo TNT, 6 kilo amonyum nitrat ve 3 adet elektrikli fünye ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, tarıma dayalı sektör ihracatçılarına yıl sonuna kadar 200 milyon dolarlık ilave finansman sağlayacak."

İstanbul Sultangazi'de bir grup, bir lise öğrencisini kemer ve sopalarla öldüresiye dövdü.

Jennifer Lopez da Donald Trump ile Bill Cosby ile benzer kaderi paylaştı.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.