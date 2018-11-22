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Murat Boz ve Aslı Enver barıştı

Aslı Enver ve Murat Boz'un aylar süren ayrılığı sona erdi.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 08:54..
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2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisan ayrılık kararı alan Aslı Enver-Murat Boz cephesinden beklenen güzel haber geldi. Bir süredir barışma arifesinde oldukları yönünde haberler çıkan ikili, sonunda barıştı.

DOSTLAR ARAYA GİRDİ

Yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan Aslı Enver ve Murat Boz, geçen günlerde ilişkinin adını koyup resmen barıştı.

Aslı Enver ve Murat Boz Çifti-FOTO GALERİ

Bu haberin yakın çevrelerini ve ailelerini de sevindirdiği gelen haberler arasında.

Murat Boz ve Aslı Enver barıştı

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