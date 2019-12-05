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Murat Dalkılıç: 7 kere estetik yaptırdım

7 kez estetik yaptırdığını söyleyen ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, merak edilenleri anlattı.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 14:10..
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Ünlü popçu Murat Dalkılıç, bir YouTube programına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan Dalkılıç, 7 kez estetik yaptırdığını açıkladı.

İşte Murat Dalkılıç'ın açıklamalarından satır başları...

Murat Dalkılıç: 7 kere estetik yaptırdım

"DÖVMEMİ SİLDİRMEM"

"Kolumdaki ‘Dalkılıç’ dövmesinin benim için özel bir anlamı var. Rahmetli dedem hep ‘Oğlum adınıza sahip çıkın’ derdi. Dedem de benim hayatımda çok özel bir insandı. Onu kaybettikten sonra ‘Dalkılıç’ dövmesini yaptırdım. ‘Artık yeter, dövmeyi kapatalım ya da değiştirelim’ diyenler oldu. Ben hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmüyorum.

"7 KEZ AMELİYAT OLDUM"

Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu.

Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış, benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum.

"7 BİN KİŞİ BİR ANDA KAYBOLDU"

Hayatım boyunca unutmadığım bir konserim var. Ozan Doğulu ile Avrupa bir festivalde sahne alacağız. Acayip hazırlandık. Dans gösterileri görsel şovlar falan, büyük bir organizasyon…

Ben sahneye çıkacağım içeride 7 bin kişi falan var. Asansörle sahneye çıktım, kendimi ortaya bir attım baktım 20 kişi var. ‘Biraz önce 7 bin kişi vardı. 15 dakikada ne zaman dağıldınız, kimden nasıl kaçıyorsunuz?’ O anları unutamam. Turne bitti Türkiye’ye döndük. ‘İnanılmaz bir festival performansı, Murat Dalkılıç’tan Ozan Doğulu’dan’ diye haberler yaptırdık. Bu tarz olaylar başımıza gelebiliyor."

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