taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5484
Euro
6.1986
Altın
1489.93
Borsa
99405.03
Gram Altın
266.118

Murat Dalkılıç aşka geldi

Artık ilişkilerini gizlemeyen ünlü çift Hande Erçel-Murat Dalkılıç'tan bir paylaşım geldi.

Haber Merkezi | 12.08.2019 - 10:33..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Annesi kanser tedavisi görürken tüm zamanını annesiyle geçirmek istediği için sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel daha sonra annesini kaybetmiş ve zor günler geçirmişti. Dalkılıç ise ünlü oyuncuyu bu zor günlerinde yalnız bırakmamıştı.

Murat Dalkılıç aşka geldi

MURAT ÇOCUK İSTİYOR

Zor günler ardından barışan çift, şimdilerde ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Öyle ki artık aşklarını kimseden de saklamıyorlar. Geçtiğimiz günlerde "Artık çocuk istiyorum. Bütün arkadaşlarımın çocukları var benim yok. Onlara çok imreniyorum" diyen Dalkılıç aşka geldi.

"AŞKIM"

Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile pozunu “Mi Amor” (Aşkım) notuyla paylaştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

66
ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

36
İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

69
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

57
Emre Mor ilk golünü attı

Emre Mor ilk golünü attı

17
Antalya'da 90 metre yüksekliğinde dönme dolap açılışı

Antalya'da 90 metre yüksekliğinde dönme dolap açılışı

71
Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet uygulayan papaz

Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet uygulayan papaz

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir