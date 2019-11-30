Murat Dalkılıç, baba olmak istiyor

'Eser Yenenler Show'un bu haftaki konuğu, Murat Dalkılıç'tı.

Programda, yeni albümünden parçaları seslendiren şarkıcı, adeta bir konser havası yaşattı.

"BEN DE O DUYGULARI YAŞAMAK İSTİYORUM"

Yenenler'in çocuğu doğduğunda hastaneye ilk giden isimlerden olan Dalkılıç, "Eser, gözümüzün önünde baba oldu. Ben de o duyguları yaşamak istiyorum." şeklinde konuştu.

HANDE'DEN MESAJ GELDİ

Evlilik ve babalık duygusunun konuşulduğu esnada Eser Yenenler, yakın arkadaşı Murat Dalkılıç’tan sevgilisi Hande Erçel’den telefonuna gelen son mesajı okumasını istedi. Ünlü şarkıcının telefonunu eline aldığı sırada sevgilisinden mesaj gelmesi, stüdyodakileri daha da meraklandırdı. Hande Erçel’in, Murat Dalkıç’a yazdığı “Bebek, set bitti, sen ne yaptın?” mesajı stüdyoda alkışlandı.