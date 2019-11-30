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Murat Dalkılıç, baba olmak istiyor

Eser Yenenler'in programına konuk olan ünlü şarkıcı, babalık duygusunu tatmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 30.11.2019 - 16:28..
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'Eser Yenenler Show'un bu haftaki konuğu, Murat Dalkılıç'tı.

Programda, yeni albümünden parçaları seslendiren şarkıcı, adeta bir konser havası yaşattı.

Murat Dalkılıç, baba olmak istiyor

"BEN DE O DUYGULARI YAŞAMAK İSTİYORUM"

Yenenler'in çocuğu doğduğunda hastaneye ilk giden isimlerden olan Dalkılıç, "Eser, gözümüzün önünde baba oldu. Ben de o duyguları yaşamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Murat Dalkılıç, baba olmak istiyor

HANDE'DEN MESAJ GELDİ

Evlilik ve babalık duygusunun konuşulduğu esnada Eser Yenenler, yakın arkadaşı Murat Dalkılıç’tan sevgilisi Hande Erçel’den telefonuna gelen son mesajı okumasını istedi. Ünlü şarkıcının telefonunu eline aldığı sırada sevgilisinden mesaj gelmesi, stüdyodakileri daha da meraklandırdı. Hande Erçel’in, Murat Dalkıç’a yazdığı “Bebek, set bitti, sen ne yaptın?” mesajı stüdyoda alkışlandı.

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