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Murat Dalkılıç: Baba olmak istiyorum

Çeşme'de sahne alan Murat Dalkılıç'tan itiraf geldi.

Haber Merkezi | 30.07.2019 - 08:09..
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Murat Dalkılıç: Baba olmak istiyorum

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine yeniden şans tanıyan Hande Erçel- Murat Dalkılıç çifti Çeşme’de tatil yaptı. Bir mekanda konser veren Dalkılıç'tan itiraflarda bulundu.

"HERKESİN ÇOCUĞU VAR"

Hande Erçel ile olan birlikteliklerine yeni bir boyut kazandırmak isteyen Dalkılıç, sahnede; “Artık çocuk istiyorum. Bütün arkadaşlarımın çocukları var benim yok. Onlara çok imreniyorum” dedi.

Bir süredir evlenecekleri iddia edilen ünlü çift, kendisine yöneltilen bu tarz soruları "özel hayat konuşmuyoruz" diyerek cevapsız bırakıyor.

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