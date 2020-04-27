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Murat Dalkılıç, canlı yayında panik yaptı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, canlı yayında ne yapacağını şaşırdı.

Haber Merkezi |
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Murat Dalkılıç, canlı yayında panik yaptı

Sevgilisi oyuncu Hande Erçel ile evinde karantinada oan Murat Dalkılıç, önceki akşam sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.

Bir takipçisi “Merve Boluğur için yazdığınız ‘Kırk Yılda Bir Gibisin’ şarkısını söyler misiniz?” diye mesaj atınca, eski eşinin adının geçtiği sırada yanında sevgilisi Hande Erçel olan Murat Dalkılıç, ne yapacağını şaşırdı.

BİR ANDA PANİK OLDU

Şarkıcı, daha sonra durumu toparladı. Murat Dalkılıç, eski eşi için yazdığı söylemek yerine de Erçel için kaleme aldığı ve "Yandık ya yandık; hey yavrum hey. Sen insansan diğerleri ney" sözleriyle dikkat çeken 'Müjgan' şarkısını seslendirdi.

2 YIL EVLİ KALDILAR

Canlı yayında yaşanan bu kriz sonrası da sosyal medyada, Merve Boluğur ile Hande Erçel hayranları atıştı.

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2015 yılında evlenmiş 2 yıl sonra da yollarını ayırmışlardı. Dalkılıç, biten evliliğinin ardından oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Murat Dalkılıç, canlı yayında panik yaptı

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