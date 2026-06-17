Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya Yunanistan'da! Aşıkların tatil pozları beğeni aldı

Uzun zamandır birlikte olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya, aşklarını taze ve heyecanlı tutmak için sık sık tatile çıkıyor.

Aşkları doludizgin devam eden ikili, son olarak tatile gittikleri Yunanistan'da romantik anlar yaşadı.

AŞIKLAR TATİLDE

Oyuncu Özgü Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tatilin renkli görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Deniz, güneş ve sakin bir atmosfer eşliğinde gerçekleşen kaçamaktan kareler, kısa sürede ilgi gördü.