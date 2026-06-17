Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya Yunanistan'da! Aşıkların tatil pozları beğeni aldı
Oyuncu Özgü Kaya ile şarkıcı Murat Dalkılıç, birlikte çıktıkları Yunanistan tatilinden paylaşımlarla gündeme geldi.
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Uzun zamandır birlikte olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya, aşklarını taze ve heyecanlı tutmak için sık sık tatile çıkıyor.
Aşkları doludizgin devam eden ikili, son olarak tatile gittikleri Yunanistan'da romantik anlar yaşadı.
AŞIKLAR TATİLDE
Oyuncu Özgü Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tatilin renkli görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Deniz, güneş ve sakin bir atmosfer eşliğinde gerçekleşen kaçamaktan kareler, kısa sürede ilgi gördü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi