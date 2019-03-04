Murat Karayılan Cumhur İttifakı'na karşı destek istedi

31 Mart yerel seçimleri öncesinde devam eden AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın karşısında, CHP ile İyi Parti'nin Millet İttifakı yer alıyor.

CHP-İyi Parti ittifakına, Saadet Partisi ile HDP de destek veriyor. Öyle ki; daha önce birçok HDP yöneticisi, batıda CHP adaylarının destekleneceğini açıkladı.

KANDİL'İN ÜST DÜZEY İSMİ DESTEĞİ İLAN ETTİ

PKK'nın üst düzey yöneticisi Murat Karayılan, terör örgütünün basın organına yaptığı açıklamada; AK Parti-MHP ittifakının yüzde 50'nin altında kalması gerektiğini ifade etti. Daha önce de örgüt elemanlarına yaptığı çağrılarla bilinen Karayılan, şimdi de seçimler de Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altında kalması için seslendi.