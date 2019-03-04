taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.37695
Euro
6.0935
Altın
1287.29
Borsa
104193.33
Gram Altın
222.782

Murat Karayılan Cumhur İttifakı'na karşı destek istedi

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Murat Karayılan, seçimlerde AK Parti ve MHP'nin yüzde 50'nin altında kalması gerektiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 16:18..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Whatsapp ile paylaş
Murat Karayılan Cumhur İttifakı'na karşı destek istedi

31 Mart yerel seçimleri öncesinde devam eden AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın karşısında, CHP ile İyi Parti'nin Millet İttifakı yer alıyor.

CHP-İyi Parti ittifakına, Saadet Partisi ile HDP de destek veriyor. Öyle ki; daha önce birçok HDP yöneticisi, batıda CHP adaylarının destekleneceğini açıkladı.

KANDİL'İN ÜST DÜZEY İSMİ DESTEĞİ İLAN ETTİ

PKK'nın üst düzey yöneticisi Murat Karayılan, terör örgütünün basın organına yaptığı açıklamada; AK Parti-MHP ittifakının yüzde 50'nin altında kalması gerektiğini ifade etti. Daha önce de örgüt elemanlarına yaptığı çağrılarla bilinen Karayılan, şimdi de seçimler de Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altında kalması için seslendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

324
23 zincir markete soruşturma

23 zincir markete soruşturma

372
CHP'li Taş'ın Öcalan posteri önündeki fotoğrafı ortaya çıktı

CHP'li Taş'ın Öcalan posteri önündeki fotoğrafı ortaya çıktı

161
CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

153
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

241
İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ödeyeceği nafaka belli oldu

İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ödeyeceği nafaka belli oldu

74
Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir