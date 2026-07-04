Murat Kurum, Adıyaman'ı paylaştı: Yusuf’un iyi ki dedesi var, iyi ki devleti var

Bir şehir yeniden doğdu...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde büyük hasar gören Adıyaman’da, güvenli ve modern konutlar inşa etmek için hızlı bir refleks gösterildi.

İndere (Zey) bölgesinde dağlık alanda, 20 Şubat 2023 tarihinde zemin etüdü yapıldı.

İLK DARBE 25 MART 2023'TE VURULDU

Zemini tamamen kayalık olan İndere’ye kepçe, ilk darbeyi 25 Mart 2023 tarihinde vurdu.

Depremin hemen ardından mart ayında ilk kepçe ve kırıcıların çalışmaya başladığı 5 milyon metrekarelik alana İndere bölgesinde, Türkiye’nin en büyük şantiyesi kuruldu.

BİNALAR HIZLA YÜKSELDİ

Yaklaşık 10 bin işçinin çalıştığı şantiyede, binalar hızla yükseldi.

Toplam 14 bin 484 konutun yapımı için başlatılan çalışmanın depremin 2'nci yıl dönümünde geldiği nokta ve yapılan işin büyüklüğü, gözler önüne serildi.

MURAT KURUM ZİYARET ETTİ

Binaların yapımın tamamlanmasının ardından şehir yeni bir ahenge kavuşurken Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarını ziyaret etti.

Kurum, Abdullah isimli vatandaşın evine konuk olurken o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"YUSUF'UN İYİ Kİ DEDESİ VAR, İYİ Kİ DEVLETİ VAR"

Ziyaret sırasında çay eşliğinde gerçekleştirilen sohbette, samimi anlar ortaya çıktı.

Abdullah isimli vatandaş, 3,5 senedir torunu Yusuf ile beraber kaldıklarını söylerken Kurum ise "Yusuf’un iyi ki dedesi var, iyi ki devleti var. Sen Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya. Allah razı olsun." dedi.

"SİZ DEVLETE SAHİP ÇIKIYORSUNUZ"

Daha sonra Kurum'a teşekkür eden vatandaş "Siz devlete sahip çıkıyorsunuz. Ben bir Yusuf'a çıkmışım çok mu ki?" ifadelerini kullandı.

Kurum ise Adıyaman'daki asrın seferberliğine dikkat çekerek şehri yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade etti.

YUSUF'A AYAKKABI HEDİYE ETTİ

Kurum, evden ayrılırken torun Yusuf'a ayakkabı hediye ederken küçük çocuğun mutluluğu objektiflere yansıdı.

Aile ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kurum, daha sonra buradan ayrıldı.