Murat Kurum, Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştü

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan COP31'in "dirençli şehirler" başlığı kapsamında uluslararası kuruluş temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde Hatay'da bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uluslarası temaslarını sürdürüyor.

ÇİNLİ BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Murat Kurum, Çin ziyaretinde ülkenin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ile görüştü.

Kurum, görüşmeyi NSosyal hesabından duyurdu.

"COP31 ÇALIŞMALARI ELE ALINDI"

Görüşmede, Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31 başta olmak üzere şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaların ele alındığını kaydeden Kurum, asrın inşa sürecinde edindikleri tecrübeleri, ülkenin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştıklarını vurguladı.

"ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURACAĞIZ"

Kurum, "Bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakan'a nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.