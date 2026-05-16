Murat Kurum duyurdu: Binalarda 'Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi' zorunlu oluyor

Türkiye, çevre dostu bir şehirleşme için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, öncülüğünde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan COP31'e ilişkin hazırlıklar sürerken bu kapsamda yapılan hamlelerde de hız kesilmiyor.

"YENİ DÜZENLEMEMİZ YAYINLANDI"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Murat Kurum, yeni bir müjdeyi duyurdu.

Kurum açıklamasında "Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı." dedi.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ ZORUNLU OLUYOR

Türkiye, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefiyle uyumlu olarak sürdürülebilir ve çevre dostu yapılaşmayı hızlandırmak için 'Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği' ile 'Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ'i güncelledi.

Buna göre 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda; Enerji Kimlik Belgesi ve Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesini devreye alınacak.

SERA GAZI EMİSYONLARI HESAPLANACAK

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre binanın tüm süreçlerindeki sera gazı emisyonları hesaplanacak.

Öte yandan belgeler ise yetkili Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları tarafından hazırlanacak.

DÜŞÜK KARBONLU BİNA BELGESİ

İşletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalar için Düşük Karbonlu Bina Belgesi uygulaması getirildi.

Enerji Kimlik Belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az 'B', enerji performans sınıfı ise en az 'C' olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.