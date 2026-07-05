Murat Kurum duyurdu: DOA ile 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı

Türkiye'nin yeni projesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin etkileri birçok alanda görülüyor.

Türkiye, Sıfır Atık alanındaki uygulamalarıyla dünyanın farklı ülkelerinde örnek alınıyor.

Proje kapsamında yeni bir uygulama daha harekete geçirildi.

DOA PROJESİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasını Türkiye genelinde başlattı.

Uygulamayla plastik, vatandaşlar tarafından cam ve alüminyum içecek ambalajlarının iade edilmesi için her iade edilen ambalaj başına 1 TL teşvik veriliyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Proje yurt genelinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Türkiye'nin farklı noktalarında kaydedilen görüntülerde uygulama cihazlarını kullanmak için uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

MURAT KURUM İSTATİSTİKLERİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 günlük verileri paylaştı.

Paylaşımına "DOA artık yeni alışkanlığımız." notunu düşen Kurum, dönüşümün her geçen gün daha fazla hızlandığını duyurdu.

"5 GÜNDE TOPLANAN AMBALAJ SAYISI 7 MİLYON 600 BİN"

Uygulamanın ülke ekonomisine katkısına dikkat çeken Kurum, şunları kaydetti:

“5’inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.



Atmıyor dönüştürüyor; çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz.”

KULLANICI SAYISI BİR MİLYONDAN FAZLA

Öte yandan paylaşımda toplam kullanıcı sayısının 1 milyon 385 bin 673 olduğu bilgisi de yer aldı.

Bakan Kurum, daha önce yaptığı açıklamada uygulama ile yıllık 30 milyar lira tasarruf sağlayacaklarını söylemişti.