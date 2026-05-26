Murat Kurum, hac vazifesi için kutsal topraklarda

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Hac heyecanı sürüyor...

Milyonlarca hacı adayı, kurban bayramı öncesi hac vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara akın etti.

BAKAN KURUM KUTSAL TOPRAKLARDA

O isimlerden birisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Bakan Murat Kurum, hac ibadetini yerine getirmek üzere geçtiğimiz günlerde son kafileyle birlikte Suudi Arabistan'a hareket etti.

ARAFAT'A ULAŞTI

Mekke'de ibadetlerini gerçekleştiren Bakan Kurum, daha sonra Türk kafilesiyle birlikte Arafat'a ulaştı.

Burada vatandaşlarla birlikte ibadetini gerçekleştiren Kurum'un ihramlı hali kameralara yansıdı.

DÜN ARAFAT'A HAREKET EDİLDİ

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları, dün saat 14.00'ten itibaren kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti.

Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "Nusuk" adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkotlar otobüslere yapıştırıldı.

Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu gece saatlerinde Arafat'a ulaştı. Sabaha kadar otobüsler, Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü.

İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dualar etti.

Hacı adayları, Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor.

SONRAKİ ADIM ŞEYTAN TAŞLAMA

Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir (birleştirerek) ederek kılacak adaylar, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.

Mina'ya ulaşıldığında sadece "Büyük Şeytan" denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak.

Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra haccın sayini yapacak.

Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Cemrelere 7'şer taş daha atılacak.