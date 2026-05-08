Murat Kurum: Hatay COP31 vizyonunun en önemli duraklarından

Türkiye'nin çevre duyarlılığı alanında attığı adımlar dünyanın her yerinde takdir görüyor.

Bu yılki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) da Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'den doğan Sıfır Atık Hareketi de dünyanın hayranlığını kazanmaya devam ediyor.

HATAY'DA COP31 PANELİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da “Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" panelinde konuşma yaptı.

Kurum, konuşmasında 6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Hatay'daki çalışmaları ve COP31 hazırlıklarını anlattı.

"İKLİM EYLEMİNİ SAHAYA İNDİRMEK İSTİYORUZ"

Kurum, konuşmasında şunları söyledi:

“COP31 Başkanı olarak burada bulunmanın benim için çok özel bir anlamı var. İklim eylemini sahaya indirerek, çözümü şehirlerde büyütmek; dirençli, sürdürülebilir ve insan merkezli şehirleri küresel gündemin ana başlıklarından biri hâline getirmek istiyoruz.

"ZİRVEYİ TEKNİK TOPLANTI OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Kasım ayında Antalya’da gerçekleştireceğimiz zirveyi yalnızca teknik müzakerelerin yapıldığı bir toplantı olarak görmüyoruz. Aksine, bu zirveyi şehirlerin sorunlarına çözüm üreten, yerel yönetimlerimizin gücünü görünür kılan ve sözleri somut sonuçlara dönüştüren bir çözüm platformu olarak değerlendiriyoruz.

"HATAY YENİDEN İNŞA İRADESİNİ HATIRLATIYOR"

Bu nedenle Hatay’daki bu program, söz konusu vizyonun en önemli duraklarından biridir. Hatay bize yalnızca acıyı değil; aynı zamanda umudu ve yeniden inşa etme iradesini de hatırlatıyor.”