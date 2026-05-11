Murat Kurum Hatay'dan paylaştı: Birileri hükümet enkazın altında kalır diye bekledi

Deprem bölgesi ayağa kalktı...

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

KONUT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığındaki ekip, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Binalar hızla yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

"HÜKÜMET BU ENKAZIN ALTINDA KALIR DİYE BEKLEDİLER"

COP31 Başkanlığı’nın ‘dirençli şehirler’ başlığı kapsamında 2 günlük program için Hatay’a gelen bakanlar ve uluslararası iş birliği kuruşlarının temsilcileri Asrın İnşa Seferberliği kapsamında inşa edilen evleri, iş yerlerini ve tarihi alanları yerinde gördü.

Hatay sokaklarında dolaşan yabancı katılımcılar, gördüklerini övgüyle anlattı.

Ziyaretin görüntülerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Birileri ‘yapılamaz’ dedi, Türkiye yaptı. Birileri ‘Hükümet bu enkazın altında kalır’ diye bekledi, biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde Asrın İnşasını dünyaya gösterdik.” mesajıyla paylaştı.

"GERÇEKTEN SAĞLAM BİR ANLATI"

BM Habitat İcra Direktörü Rossbach, “3 yıldan kısa bir süre zarfında yüz binlerce konut inşa edilmiş. Gerçekten de sağlam bir anlatı, sağlam bir hikaye. Tüm dünya halkları için dirençli şehirlerle ilgili bu şekilde çıkartılıp yansıtılabilir.” dedi.

"TAKDİRİ HAK EDEN BİR TABLOYLA KARŞILAŞTIK"

Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjrani'nin de şu sözleri videoda yer aldı:

"Hatay'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarını daha önce çok duymuştuk. Ancak bugün açıkça takdiri fazlasıyla hak eden bir tabloyla karşılaştık."

Videoda Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama ile Kosova Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fitore Paccali Dalip'in de Hatay'daki başarıyı tebrik eden görüşleri yer alıyor.

SONA YAKLAŞILDI

Adeta şantiye alanına dönen bölgede üç yılın sonunda çalışmalar son sürat sürüyor.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken 'Asrın Seferberliği' başlatılarak 3 yıl gibi kısa bir sürede, 455 bin deprem konutu inşa edildi.

27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.











