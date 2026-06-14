Murat Kurum, İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarını su altı dalışıyla gözlemledi

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nde 2. etabın tamamlanmasının ardından ilerleyişin incelenmesi amacıyla İzmit Körfezi'nde dalış programı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum programa katılım sağladı.

Murat Kurum, dalışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kendileri için anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

"PROJE DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇEVRE DOĞA KORUMA PROJESİ"

Projenin, 2022 yılında "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" çerçevesinde İzmit Körfezi'ni temizlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile başlatıldığını belirten Murat Kurum, "Proje dünyanın en büyük çevre doğa koruma projesi. Hamdolsun bugün büyük mutlulukla şunu gördük; artık denizin dibinde deniz çayırlarının, deniz yıldızlarının, deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük. Bu bizim için büyük mutluluk vesilesi. Böyle bir işi yapmayı Rabbim bize nasip etti." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZA GELECEK NESİLLERİMİZE ÇOK DAHA GÜZEL KOCAELİ BIRAKALIM"

Bakan Kurum, projeyi Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası) ardından başlattıklarını anımsatarak projeyi "Marmara Denizi'ni koruyalım, çocuklarımıza, gelecek nesillerimize çok daha güzel Kocaeli bırakalım, çok daha güzel Türkiye bırakalım." anlayışıyla başlattıklarını kaydetti.

"2 ETAPTA TOPLAMDA 2,4 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURUNU ÇIKARDIK VE BERTARAF ETTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın projeye ve Marmara Denizi'ne önem verdiklerini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyemizle 2 etabını tamamladık. 2 etapta toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3,8 milyon metreküpe ulaşmak. Projenin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz. Zaten oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor ve daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık.

"DENİZ NEFES ALMAYA BAŞLADI"

Açıkçası deniz nefes almaya başladı. Sahilimizde tüm Kocaelili vatandaşlarımız, çocuklarımız artık huzur içinde gezecekler. Tertemiz, burada Marmara Denizi'nin güzel o masmavi görüntüleri eşliğinde kokuların olmadığı ortamda gezme imkanına erişecekler."

"TÜM DÜNYA TÜRKİYE'NİN ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİ GÖRECEK"

Murat Kurum, projeyi çok önemsediklerini vurgulayarak, "Buradan COP31 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı) Başkanlığıyla 'Denizler ve Okyanuslar' başlığı altında da tüm dünyaya mesajlar vereceğiz. Tüm dünya Türkiye'nin çevre koruma projelerini görecek. Bu projeyle aslında bu işe liderlik ettiğini görmüş olacak." dedi.

İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarının Ege Denizi'ne de uzanacağını aktaran Kurum, Göcek kıyılarında 17 "Mapa Şamandıra Projesi" başlattıklarını ve bitirdiklerini kaydetti.

"YENİ ÖNEMLİ BİR PROJEYİ BAŞLATACAĞIZ"

Kurum, projenin tamamlandığı denizde teknelerin kafasına göre demir atamayacağına dikkati çekerek, "17 koyda (Türkiye) Çevre Ajansımız bu projeyi tamamladı. Şu an oradaki mapa şamandıralar vatandaşımıza hizmet veriyor. Yine önemli bir projeyi başlatacağız. Buradan duyurmuş olalım. Aslında İzmit Körfez'den, Kocaeli Körfez'den Fethiye Körfezi'ne yine bu temizliği devam ettireceğimiz bir proje başlatıyoruz.

"FETHİYE KÖRFEZ'DE DİP TARAMAYA BAŞLIYORUZ"

Fethiye'de de iki dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfez'de dip taramaya başlıyoruz ve Fethiye Körfezi'mizi de inşallah ülkemize, vatandaşımıza, milletimize yakışır hale getirmek üzere adımımızı atıyoruz. Nasıl Kocaeli'de bunu başardıysak şimdi de Fethiye Körfez'de başaracağız." ifadelerini kullandı.

"BU PROJE DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇEVRE HAREKETİNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

"Sıfır Atık Mavi Projesi"ne de değinen Bakan Kurum, projeyle bir taraftan atıkları ayrıştırarak ülke ekonomisine kazandırdıklarını bir taraftan da denizleri, gölleri, akarsuları korumaya çalıştıklarını belirterek, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı, himaye ettiği bu proje aslında dünyanın en büyük çevre hareketine dönüşmüş durumda." dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE ÇEVRE SEVGİSİ NEDİR, TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ"

Murat Kurum, bu sene Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecini yürüteceğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çevre sevgisi nedir, sözde çevreci değil, fiilen aktif, somut adımlar atan, aksiyona dayalı, uygulamaya dayalı çevrecilik nasıl olurmuş, tüm dünyaya göstereceğiz. Söylemden taahhüde geçildiği, uygulamaya geçildiği, gelinen süreçte artık hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız gerektiğini de tüm dünyaya buradan haykırıyor olacağız.

"TÜM ÜLKELERİN OLUMLU TEPKİLERİYLE KARŞILAŞTIK"

196 ülke katılacak. Geçen hafta Almanya'da eylem gündemini açıkladık. Tüm ülkelerin olumlu tepkileriyle karşılaştık. Bu eylem gündemi içerisinde sıfır atıktan döngüsel ekonomiye, yeşil sanayiden sürdürülebilir, dirençli kentlere kadar birçok başlık var. Belli taahhütler, belli hedefler ortaya koyduk."

"MARMARA'DAKİ TÜM BELEDİYELERİ DE SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda adım attıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Denizler, okyanuslar bizim için çok kıymetli, çok değerli çünkü bunlar yutak alanlarımız. Yani zararlı gazların, emisyonların yutulduğu alanlar. O yüzden de Marmara'yı önemsiyoruz ve burada Marmara'daki bütün belediyeleri de sorumluluk almaya davet ediyoruz.

"SÖZLE DEĞİL, EYLEMLE YAPACAĞIZ"

Nasıl burada Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle verdiğimiz taahhütleri bir bir yerine getiriyorsak diğer belediyelerle de aynı şekilde atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesi, düzenli depolama sahalarının hayata geçirilmesi ve burada atık su arıtma tesisiyle denize deşarjı artık ileri biyolojik tesislerle yapmak durumundayız. İcraatla yapacağız. Sözle değil, eylemle yapacağız. Hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koymak durumundayız.

"BU YAPMAMIZ GEREKEN BİR İŞ"

O gün aldığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı da hayata geçirmek bizlerin vazifesi. Bu yapmamız gereken bir iş. Dolayısıyla tüm belediyeleri de o gün imza attıkları sorumluluklarını yapmaya buradan bir kez daha davet ediyorum."

Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne projede omuz omuza yürüdükleri ve koydukları hedefleri teker teker hayata geçirdikleri için teşekkür ederek, yeni projeleri Türkiye'ye ve Türk milletine kazandırma temennisinde bulundu.