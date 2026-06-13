Murat Kurum: Kentsel dönüşüm bir tercih değil, bir mecburiyettir

Yurt genelinde kentsel dönüşüm devam ediyor.

Kocaeli tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm hareketlerinden biri olan Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 1097 konut için hak sahiplerinin uzun süredir beklediği kura çekimi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla bugün gerçekleştirildi.

Kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kurum, İzmit'te yapılan yatırımlardan bahsederek şunları söyledi:

"TEMİZ BİR GELECEK BIRAKMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR"

“Kocaeli’deki diğer işler için de buraya geldik. Dün Edirne’de, Selimiye’de çok muhteşem bir açılışı Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçekleştirdik. Buraya geleceğimizi ifade ettiğimizde, Kocaeli’ne gönül vermiş, bu şehrin her sokağına mührünü vurmuş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sevgi ve selamlarını sizlere iletmemi istedi.



Kocaeli, tarihin her döneminde Anadolu’nun ön kapısı olmuş; üretimiyle, sanayisiyle ve istihdamıyla Türkiye’nin yükünü sırtlanmış bir şehirdir. Aslında Marmara’nın direğidir, Türkiye’nin çalışan kalbidir.



Bu nedenle güzel şehrimize hizmet etmek sadece yol, köprü ve hastane yapmakla olmaz. Körfezin kıyısında oturan çocuğumuza temiz bir su, temiz bir hava ve temiz bir gelecek bırakmak da bizim görevimizdir.”

"ESKİDEN KOKUDAN GEÇİLMEYEN BİR KÖRFEZİMİZ VARDI"

“Bu kapsamda yıllarca kirlilikle boğuşan İzmit Körfezi’nde önemli çalışmalar yürüttük. Marmara Denizi’nde müsilajı hep birlikte gördük. İstanbul’da, Kocaeli’de, Yalova’da, Bursa’da müsilajla karşılaştık.



O gün hızlıca Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nı başlattık. Deniz dibinden çamur çıkarılması, atık su arıtma tesisleri ve çevresel iyileştirmeler kapsamında önemli adımlar attık.



Bu çalışmaların en önemli ayaklarından biri de dip çamuru temizliği oldu. Eskiden kokudan geçilmeyen bir körfezimiz vardı. Yanında yürüyemezdiniz. Hamdolsun bugün Seka Park çevresinde ve farklı noktalarda toplam 4 milyon metreküp dip çamurunu denizin dibinden çıkardık, kuruttuk ve bertaraf ettik.”

"HAYAT YENİDEN CANLANDI"

“Bugün denize indik, çalışmaları yerinde inceledik. Deniz çayırlarını artık görebiliyorsunuz. Çamurun altında kalan o çayırlar yeniden nefes almaya başladı. Deniz dibindeki oksijen seviyesi arttı.



Deniz yıldızları, deniz patlıcanları ve yıllardır görülmeyen canlı türleri yeniden ortaya çıkmaya başladı. Hayat yeniden canlandı.Atık su arıtma tesislerimiz ve dip çamuru projemiz sayesinde dün kirlilikle anılan bu sular bugün yeniden umut veriyor.



Bu gerçekten bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Sayın Başkan’ın da ifade ettiği gibi yaklaşık 150 milyon dolarlık, yani bugünkü rakamlarla 10 milyar liraya yaklaşan bir projeden bahsediyoruz. Belki vatandaşlarımız bu yatırımın büyüklüğünü tam olarak göremiyor ancak artık o bölgede rahatça yürüyebilecek, nefes alabilecek ve denizin tadını çıkarabileceksiniz.”

"SAĞLAM KONUTLAR HAYAT KURTARDI"

“Kocaeli’mize nefes aldıracak adımlar atıyoruz ama biliyoruz ki bu şehrin en derin yarası deprem gerçeğidir. O yara hâlâ tazedir, o acının izi hâlâ bu topraklardadır.



2020 yılında Elazığ depremi yaşandığında iki saat içinde bölgeye gittik. Günlerce sahada kaldık. Nerede ne yapılması gerekiyorsa hızlıca karar aldık ve uyguladık. Sonrasında 6 Şubat’ta tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizi etkileyen depremde 53 bin vatandaşımızı kaybettik.



O acının ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak Elazığ örneği bize bir gerçeği gösterdi. Deprem yaşamış olmasına rağmen en az hasar alan illerden biri oldu. Çünkü sağlam konutlar hayat kurtardı.”

"KENTSEL DÖNÜŞÜM MECBURİYET"

“Bir kez daha gördük ki depremde bir tane TOKİ konutu yıkılmadı. TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarımızın burnu bile kanamadı.



1999 depremi bize hazırlığın, güçlü kurumların ve hızlı müdahalenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 6 Şubat ise güçlü koordinasyonun ve kararlı şehircilik anlayışının önemini ortaya koydu.



İki yıl gibi kısa bir sürede 11 ilde 455 bin konutu tamamladık. Meydanlarıyla, okullarıyla, hastaneleriyle yepyeni şehirler kurduk. Bu nedenle kentsel dönüşüm Türkiye için artık bir tercih değil, bir mecburiyettir.”

"TEMMUZ AYININ SONUNA KADAR TÜM KONUTLAR TESLİM EDİLECEK"

“Bu anlayışla İzmit Cedit Mahallesi’nde de dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirdik. Dar sokakları, deprem korkusu ve 1999’un izleriyle yaşayan mahallemizi dönüştürdük.



Mahallemizde 1105 bağımsız bölümü tamamladık. Parkları, sosyal donatı alanları ve yaşam alanlarıyla modern ve güvenli bir mahalle inşa ettik. Bugün de bu konutların kura heyecanını birlikte yaşıyoruz.



Önümüzdeki pazartesiden itibaren anahtar teslimlerine başlayacağız. Temmuz ayının sonuna kadar da tüm konutları hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.”

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE AÇILAN YENİ DÖNEMİN RUHUNU KONUŞUYORUZ"

“Bu topraklar bizim için yalnızca üzerinde yaşadığımız bir coğrafya değildir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan kutsal bir vatandır.



Bugün burada sadece yapılan işleri anlatmak için bulunmuyoruz. Türkiye’nin önüne açılan yeni dönemin ruhunu konuşuyoruz. Çünkü şehircilik sadece yol yapmak değildir. Şehircilik; insanın can güvenliği, çocuğun geleceği, ailenin huzuru ve milletin ortak hafızasıdır.



Türkiye son yıllarda depremler, seller, yangınlar ve birçok zorluk yaşadı. Bu süreçlerde öğrendiğimiz en önemli şey, devlet adamlığının zor günde milletin yanında olmak olduğudur.”

"MİLLETİN DUASINI ALARAK YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

“Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin her köşesinde aynı anlayışla çalışıyoruz. Antalya’da düzenlenecek uluslararası iklim zirvesiyle de Türkiye’nin çevreye, insana ve adalete bakışını tüm dünyaya göstereceğiz.



Milletimizin desteğiyle Kocaeli’ye, ilçelerine ve köylerine hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletin omzuna basarak değil, milletin duasını alarak yürümeye devam edeceğiz.



Bu düşüncelerle yeni evlerinizi, yeni yuvalarınızı bir kez daha tebrik ediyor; sağlık, huzur ve bereket içerisinde yaşamanızı diliyorum.”