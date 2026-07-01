Murat Kurum, Mustafa Çiftçi'yi makamında kabul etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

Mustafa Çiftçi, Bakan Kurum'u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndaki makamında ziyaret etti.

"MUSTAFA ÇİFTÇİ'Yİ BAKANLIĞIMIZDA AĞIRLADIK"

Bakan Kurum, görüşmeyi X hesabından paylaştığı şu mesajla duyurdu:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi Bakanlığımızda ağırladık.

Nazik ziyaretleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

ÇİFTÇİ DE HESABINDAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de X hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."