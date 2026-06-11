Murat Kurum paylaştı: Kahramanmaraş yeniden ayakta

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye, tarihinin en büyük yeniden inşa seferberliklerinden birini başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve ilgili kurumlar aracılığıyla depremzedeler için kalıcı, güvenli konutlar öncelikli olarak tamamlandı.

TARİHİ VE MODERN DOKU BİR ARAYA GETİRİLDİ

Ardından şehirlerin sosyal ve ticari hayatının canlandırılması için çarşı, meydan ve kentsel tasarım projelerine hız verildi.

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta da sağlam yuvaların yanı sıra tarihi ve modern dokuyu birleştiren çarşılar ile meydanlar yeniden hayat buluyor.

"KAHRAMANMARAŞ YENİDEN AYAKTA"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının önemli bir aşamasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kurum paylaşımına, "Yeniden ayakta. Sağlam yuvaların ardından çarşı ve meydanlarımızı da tamamlıyoruz. Burası Kahramanmaraş." notunu düştü.

KENTTE BÜYÜK KAPSAMDA ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ YAPILDI

Kahramanmaraş Merkez Meydan ve Valilik Yanı Projesi kapsamında Emlak Konut GYO, bin 423 kazıkla zemin iyileştirmesi yaptı.

34 bin 165 metrekarelik inşa alanında 116 ticarethane inşa edildi, 424 araçlık kapalı otopark yapıldı.

2 bin 354 metrekare bitkisel, 9 bin 936 metrekare yapısal peyzaj alanı tasarlandı.