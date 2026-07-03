Murat Kurum: Sadece 2 günde 4 buçuk milyon ambalaj toplandı

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemi, 1 Temmuz'da başladı.

Tüm Türkiye tarafından yüksek katılım gösterilen uygulamanın ilk günkü bilançosunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün sosyal medya hesabından açıklamıştı.

İKİNCİ GÜN VERİLERİ AÇIKLANDI

DOA sistemine ilgi ve katılım artarken Murat Kurum, yeni sistemin iki günde topladığı ambalaj miktarını, İstanbul'da katıldığı 500 Bin Sosyal Konut Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreni'nde açıkladı.

"ATIKLARI MAKİNELERDE TOPLUYOR, GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizi geliştirmek, vatandaşımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için bir an bile durmadık, durmayız. İşte en son depozito yönetim sistemi ile ilgili çalışmamız da bu anlayışın sonucudur. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlattığımız Sıfır Atık hareketini, Depozito Yönetim Sistemi ile yeni bir aşamaya taşıyoruz. Atıkları makinelerde topluyor, geri dönüştürüyoruz.

"SADECE 2 GÜNDE 4 BUÇUK MİLYON AMBALAJ TOPLADIK"

DOA makinelerimizi gördünüz değil mi? Artık evde kullandığımız şişeleri çöpe değil; makinelere atıyorsunuz, her şişeden bir lira kazanıyorsunuz. Sonra biz o şişeleri topluyoruz, geri dönüştürüyoruz, yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu uygulamamız Adıyaman'ımızda, 81 ilimizde başladı. Gördük ki milletimiz DOA'yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4 buçuk milyon ambalaj topladık. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4.5 milyon TL kazandırdık.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE BİZ DUR DURAK BİLMEYİZ"

Sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine çıktı. İnşallah tüm sistem oturduğunda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı, ekonomimize de 30 milyar TL kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani DOA ile siz kazanacaksınız, ekonomimiz kazanacak, çevremiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Yeter ki sizlere hizmet olsun, sizlerin yüzü gülsün, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz dur durak bilmeyiz."