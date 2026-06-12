Murat Kurum: Selimiyemizin restorasyonunu tamamlamak bizlere nasip oldu

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii, restorasyon çalışmasının tamamlanması sonrası yeniden ibadete açıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.

"BİZLERE NASİP OLDU"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da törende yaptığı konuşmada, Selimiye Camii'nin restorasyonunun tamamlanması ve yeniden ibadete açılmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün tarihimizin ve inancımızın kalbi olan Edirne'mizde Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte tarihi bir gün yaşıyoruz.

Şükrediyoruz çünkü asırlardır minarelerinden yükselen ezanlarla bu şehrin ruhuna ve dünyanın dört bir yanına mühür vuran Selimiye'mizin restorasyonunu tamamlamak bizlere nasip oldu. Bu kutlu eserin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sunmak bizim için büyük bir onur ve mutluluktur."

"HİZMETLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Tören kapsamında Edirne'ye kazandırılan tesis ve projelerin de açılışını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Kurum, vatandaşlara teslim edilen konutların anahtarlarını verdiklerini ifade etti.

Milletin desteğiyle hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, bizlerin yanında oldukça, dualarınızı eksik etmedikçe biz de sizlerle birlikte çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Nasıl ki deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki yıl içinde 455 bin konutu yaptıysak, Allah'ın izniyle bu hizmetleri yine yapmaya devam edeceğiz."