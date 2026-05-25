Murat Kurum, Zonguldak'taki TOKİ konutlarında oturan ev sahiplerinin görüşlerini paylaştı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlıyor.

Konutlar, yerel mimariye uygun, yatay ve depreme dayanıklı standartlarda tasarlanıyor.

Vatandaşlara yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli, uygun taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor.

Şehit/gazi aileleri, emekliler, gençler ve üç çocuklu ailelere özel kontenjanlar ayrılıyor.

"AİLELERİMİZİ GÜZEL YUVALARINA KAVUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığa bağlı TOKİ'nin Zonguldak'ta hayata geçirilen sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Anahtarlar, Zonguldak'ta mutluluğun kapısını açtı, bir ailemizin daha yuva hayali gerçek oldu. TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz sosyal konut projelerimizle dar gelirli ailelerimizi, hayalini kurdukları güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz."

VATANDAŞLAR MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Ev sahibi Bayram Soylu, "'Ya Allah ya bismillah, bir ümit' dedim, başvurdum ve çıktı. Bir sene boyunca inşaatından temeline hep takip ettik. İyi ki de çıkmış. 'Bana çıkmaz, aman yazılmayayım.' diye bir düşünceye kapılmasınlar." görüşünü paylaştı.

Emekli kategorisinden ev sahibi olduklarını anlatan Sabire Eş de TOKİ'den ev sahibi olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Çocuklarımız, akşam karanlık çökeceğe kadar oynarlar. Sabah kalkar, yine gelirler yani herkes burada yer, içer, düğünlerini de yapar, eğlencelerini de yapar." ifadelerini kullanan Hatice Kaya da TOKİ konutlarının sosyal donatıları ve parklarından duyduğu memnuniyeti belirtti.