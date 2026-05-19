Murat Kurum'dan 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda bir kutlama mesajı yayınladı.

"GENÇLİK VARSA GELECEK VAR"

Bakan Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O günün gençleri İstiklal mücadelesini omuzladı, inancı büyüttü, Cumhuriyet yolunu açtı. Bugünün gençleri sahada, laboratuvarda, sahnede, bağımsız teknolojilerin, göklerdeki istikbalin peşinde.

Gençlik varsa gelecek var, o gelecekte Türkiye Yüzyılı var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."