Murat Kurum'dan deprem bölgesinde yerinde dönüşüme yeni teşvikler

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’de kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı yapılaşma çalışmaları hız kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerden etkilenen bölgelerde hem hasarlı yapıların yenilenmesini hem de yerinde dönüşümü teşvik etmek için çeşitli düzenlemeler hayata geçirdi.

AFETZEDELERİN KENDİ ARAZİLERİNİN ÜZERİNE YENİ KONUTLAR İNŞA EDİLİYOR

Bu kapsamda 'yerinde dönüşüm' modeli, afetzedelerin kendi arazileri üzerinde yeni konutlarını inşa etmelerini destekleyen önemli bir proje olarak hayata geçiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un liderliğinde yürütülen çalışmalar, hibe-kredi destekleri, imar kolaylıkları ve kamu kaynaklarının verimli kullanımını hedefliyor.

YENİ İNŞA EDİLEN YAPILAR İÇİN ÖNEMLİ TEŞVİKLER GETİRİLDİ

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, torba kanunla hayata geçirilen yeni düzenlemeleri duyurdu.

Kurum, deprem bölgesinde yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilen yapılar için önemli teşvikler getirildiğini açıkladı.

YENİ İNŞA EDİLEN TAŞINMAZLARA YÖNELİK UYGULAMALARIN KAPSAMI NETLEŞTİ

Kurum, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

“Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm ile inşa edilen taşınmazlarla ilgili süreç netleşti.



Yerinde dönüşüm yapılarına da kolaylık sağlandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişiklikleriyle deprem bölgesinde hibe ve kredi destekleri ile yeni inşa edilen taşınmazlara yönelik uygulamaların kapsamı netleştirildi.”

VERİLEN HİBE VE KREDİYİ KORUMAK İÇİN TEDBİR YASAĞI GETİRİLDİ

“Vatandaşa sağlanan hibe ve kredileri korumak için haciz, temlik, takas, rehin ve ihtiyati tedbir yasağı getirildi.



Hibe ve kredi örneklerinin tahsis edileceği bütçe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredildi.”

YÜZDE 10 PEŞİN, 5 YIL FAİZSİZ TAKSİT İMKANI

“Hibe ve kredi destekleriyle üzerinde yapılaşma gerçekleştirilen Hazine taşınmazları (konut, iş yeri ve ahırlı konut) yüzölçümü en fazla bin metrekare belirlenerek, rayiç bedelin yarısı üzerinden peşin ya da yüzde 10'u peşin ödenmek koşuluyla 5 yıla kadar faizsiz taksitle satılabilecek.”

KAMU KAYNAKLARINI KORUMA İÇİN CAYMA VE İADE KABUL EDİLMEYECEK

“Devlet eliyle (AFAD ve Bakanlık) üretilen bağımsız bölümlerde anahtarını teslim alanların cayma ve iade işlemlerinin önü kapatıldı.



Bu sayede taşınmazların ikinci el konumunda kamu stokuna iade edilmesi engellendi.”

TESLİM ALINMAYAN KONUTLAR BAŞKANLIĞA DEVREDİLECEK

“Teslim alınmayan bağımsız bölümleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı rayiç bedelle satabilecek.



Bu bağımsız bölümler aynı zamanda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarında kullanılabilecek.”

AFETZEDELERE FAYDALI BİR PROJE OLMASINI TEMENNİ ETTİ

Kurum, paylaşımında "Hayırlı olsun" diyerek düzenlemenin afet bölgesindeki vatandaşlara katkı sağlamasını temenni etti.

Özellikle yerinde dönüşüm modeliyle, afetzedelerin kendi arsalarında hızlı ve güvenli konut üretimine katkı sunulması hedefleniyor.