Murat Kurum'dan 'Murat Gülibrahimoğlu' iddiasına yanıt: Asla söz konusu olmamıştır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonucunda peş peşe tutuklamalar yapıldı.

İddianamenin hazırlanmasıyla da geçtiğimiz ay başlayan dava sürüyor.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı İBB davasında bugünkü duruşma, Yağmur Cansu Yeşilyurt’un savcı sorgusu ve ardından sanıklar ile avukatların yönelttiği sorularla devam etti.

MURAT KURUM'UN MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU'NDAN PARA ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Duruşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, İmamoğlu’nun Cebeci dosyası kapsamında Murat Gülibrahimoğlu’nun sahibi olduğu şirketlerden yapılan para transferlerine ilişkin açıklamaları oldu.

İmamoğlu, Murat Gülibrahimoğlu’nun sahibi olduğu Kuzey İstanbul Modern şirketinden, 2024 yerel seçimleri öncesinde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un seçim kampanyasını yürüten Kalyon Reklam Prodüksiyon Organizasyon şirketine 41 milyon 666 bin lira gönderildiğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

Söz konusu iddialara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kurum, iddiaları gündem değiştirme taktiği olarak niteleyerek sert tepki gösterdi.

"AÇIK BİR İFTİRADIR"

Söylemlerin gerçeklikle alakası olmadığını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

“İBB’deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır.



Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır.”

"GÜNDEM DEĞİŞİTRME ÇABALARI NAFİLEDİR"

Kurum açıklamasının devamında "Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır.

Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir.

Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz." ifadelerine yer verdi.