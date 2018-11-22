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Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

FETÖ'nün kanalında yıllarca program yapan Murat Yeni, örgüte yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AA | 22.11.2018 - 13:07..
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Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ESENYURT'TA YAKALANDI

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni'yi, İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

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