Murat Yıldırım eşine aşkını haykırdı

2016 yılında hayatlarını birleştiren Murat Yıldırım - İmane Elbani çifti evliliklerinde 3 yılı geride bıraktılar.

Evlilik yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Murat Yıldırım, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Ben dünyanın en şanslı insanıyım, çünkü tam 3 yıl önce bugün seninle evlendim." Ünlü oyuncuya takipçilerinden "Mutluluk" mesajları yağdı.

"AŞKIMIZI ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ"

Murat Yıldırım, "O benim enerji kaynağım, tüm stresimi alıyor. Aşkımızı anlatmaya kelimeler yetmez'' demiş buna karşılık eşi İmane El Bani de Murat Yıldırım'a olan duygularını şöyle dile getirmişti: "Benim için en büyük nimet. Onun yanında kendimi kutsal hissediyorum, nefes aldığımın farkına varıyorum. Murat benim haritam, yol göstericim. Bu hayatta onsuz kaybolurum. Gülünce, kalbim küt küt çarpıyor. Aşkımızın sonsuza dek devam etmesi için dua ediyorum."