taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9392
Euro
6.5906
Altın
1503.03
Borsa
113329.22
Gram Altın
286.956
Bitcoin
42913.33

Murat Yıldırım eşine aşkını haykırdı

2008 Fas Güzeli İmane Elbani ile Aralık 2016'da evlenen Murat Yıldırım, her fırsatta eşine olan aşkını dile getiriyor.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 06:22..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Murat Yıldırım eşine aşkını haykırdı

2016 yılında hayatlarını birleştiren Murat Yıldırım - İmane Elbani çifti evliliklerinde 3 yılı geride bıraktılar.

Evlilik yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Murat Yıldırım, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Ben dünyanın en şanslı insanıyım, çünkü tam 3 yıl önce bugün seninle evlendim." Ünlü oyuncuya takipçilerinden "Mutluluk" mesajları yağdı.

"AŞKIMIZI ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ"

Murat Yıldırım, "O benim enerji kaynağım, tüm stresimi alıyor. Aşkımızı anlatmaya kelimeler yetmez'' demiş buna karşılık eşi İmane El Bani de Murat Yıldırım'a olan duygularını şöyle dile getirmişti: "Benim için en büyük nimet. Onun yanında kendimi kutsal hissediyorum, nefes aldığımın farkına varıyorum. Murat benim haritam, yol göstericim. Bu hayatta onsuz kaybolurum. Gülünce, kalbim küt küt çarpıyor. Aşkımızın sonsuza dek devam etmesi için dua ediyorum."

Murat Yıldırım eşine aşkını haykırdı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul hakkında komplo teorileri

Kanal İstanbul hakkında komplo teorileri

106
Apartman önüne yeni doğmuş bebeği bıraktı

Apartman önüne yeni doğmuş bebeği bıraktı

26
Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

18
Barajda ölü bulunan kadının kimliği belirlendi

Barajda ölü bulunan kadının kimliği belirlendi

5
Esenyurt'ta kaza. Uzman çavuş hayatını kaybetti

Esenyurt'ta kaza. Uzman çavuş hayatını kaybetti

2
Aniden çıkan domuza otomobil çarptı: 1 yaralı

Aniden çıkan domuza otomobil çarptı: 1 yaralı

4
Doluyu kar sanan Antalyalıların sevinci yarım kaldı

Doluyu kar sanan Antalyalıların sevinci yarım kaldı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir