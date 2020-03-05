Muslera: Fotoğraf 300 lira

Son olarak şehit ailelerine yaptığı yardımla adından söz ettiren Galatasaray'ın Urugaylı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün eşi ve çocukları ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Başarılı sporcuya ilgi bir hayli yoğundu.

PARA İSTEDİ

Yanına gelen herkesle fotoğraf çektiren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sevenleriyle hem sohbet edip hem de şakalaştı. Bir futbolseverin yanına gelip fotoğraf çektirmek istediği Muslera'nın, "Olur abi. Fotoğraf 300 lira" demesi, eşi başta olmak üzere çevresindeki herkesi güldürdü.