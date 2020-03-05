taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0908
Euro
6.7877
Altın
1639.59
Borsa
110785.38
Gram Altın
321.273
Bitcoin
54299.32

Muslera: Fotoğraf 300 lira

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sevenleriyle hem sohbet edip hem de şakalaştı.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 08:25..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Son olarak şehit ailelerine yaptığı yardımla adından söz ettiren Galatasaray'ın Urugaylı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün eşi ve çocukları ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Başarılı sporcuya ilgi bir hayli yoğundu.

PARA İSTEDİ

Yanına gelen herkesle fotoğraf çektiren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sevenleriyle hem sohbet edip hem de şakalaştı. Bir futbolseverin yanına gelip fotoğraf çektirmek istediği Muslera'nın, "Olur abi. Fotoğraf 300 lira" demesi, eşi başta olmak üzere çevresindeki herkesi güldürdü.

Muslera: Fotoğraf 300 lira

İlginizi Çekebilir
Sahte kanser hastası Haluk Levent’i üzdü
Kanser hastası olduğunu söyleyerek Haluk Levent ile buluşan genç bir kadının numara yaptığı ortaya çıktı.
Hadise, Kaan Yıldırım'dan ayrıldı iddiası
Aşk haberlerine dair tüm etiketleri Instagram’dan kaldıran Kaan Yıldırım, Hadise'yi kızdırdı.
Barbie, Sümeyye Boyacı’yı seçti
Türkiye’den seçilen Barbie rol modeli, milli atlet Sümeyye Boyacı oldu.
Jennifer Lopez: Para kolaylaştırır
Sahne şovları ve muhteşem sesiyle yıllara damga vuran dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, cesur açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Yunanistan binlerce FETÖ'cüye sınırını açtı
Soylu: Yunanistan binlerce FETÖ'cüye sınırını açtı
118
Kim Jong-un'un kız kardeşi, ilk kez resmi açıklama yaptı
Kim Jong-un'un kız kardeşi, ilk kez resmi açıklama yaptı
51
Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi
Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi
16
Öğrencilerden yurt ışıklarıyla Mehmetçik'e destek
Öğrencilerden yurt ışıklarıyla Mehmetçik'e destek
40
Türk ve Hollanda narkotik polisinden ortak operasyonlar
Türk ve Hollanda narkotik polisinden ortak operasyonlar
12
Olympique Lyon'u yenen PSG, Fransa Kupası'nda finalde
Olympique Lyon'u yenen PSG, Fransa Kupası'nda finalde
3
AB: Sığınmacılara karşı sınırlarımızı koruyacağız
AB: Sığınmacılara karşı sınırlarımızı koruyacağız
52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir