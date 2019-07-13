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Müslüman Kardeşler'e Kuveyt'te operasyon

Kuveyt makamları Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) mensup bir grubun yakalandığını duyurdu.

AA | 13.07.2019 - 06:27..
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Mısır yönetimi Müslüman Kardeşler mensuplarını terör örgütü ilan etmişti.

Teşkilatın çok sayıda üyesi ve üst düzey yöneticileri yasa dışı örgüte üye olmakgibi çeşitli suçlamalarla yargılanıyordu. Bu mensuba üye olanların bir çoğu Kuveyt'e kaçmıştı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Müslüman Kardeşler mensuplarından oluşan bir hücreye operasyon düzenlendiği belirtildi.

ARALARINDA 15 YILA VARAN HAPİS CEZASI ALANLAR VAR

Açıklamada, Mısır'da haklarında 15 yıla varan hapis cezaları bulunan bu kişilerin Mısır makamlarından kaçarak Kuveyt'e geldiği ifade edilirken, sayılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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