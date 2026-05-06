Almanya'da Müslümanların evlerini işaretleyen ırkçıların evleri basıldı

Almanya'da Müslümanlara ve göçmenlere karşı saldırı çağrıları yapan, Müslümanların yaşadığı yerleşimleri sosyal medya uygulamalarında hedef gösteren gruplara karşı operasyon düzenlendi.

36 NEONAZİ HEDEFTE

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılık, "Jung und Stark" (Genç ve Güçlü) ve "Deutsche Jugend voran" (Alman Gençliği İleri) adlı ırkçı suç örgütlerinin kurucusu veya üyesi olan 36 Neonazinin yakalanması için çalışma yürütüldüğünü duyurdu.

Alman polisi ve iç istihbarat servisi Baden-Württemberg, Thüringen, Hamburg ve Bremen eyaletlerinde tahkikat yürüttü.

50 NOKTADA BASKIN

Ülke genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 50 adrese baskın yapıldı.

Baskın yapılan ev ve ofislerde ele geçirilen birçok dijital materyale el kondu.

NEONAZİLER 2 YILDIR ARTIYOR

Federal Kriminal Dairesi (BKA), 2024 ortasından bu yana aşırı sağcı ve genç yaşta insanlardan oluşan aşırı sağcı grupların sayısında artış yaşandığını açıkaldı.

Açıklamada aynı zamanda bu grupların kriminal faaliyetlerinin de artışta olduğu belirtildi.