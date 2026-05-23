Muş'ta dereye düşen Gülsima'yı arama çalışmaları sürüyor

20 Mayıs’ta Muş'un Cevizlidere köyünde, talihsiz bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; ot toplamak için dere kenarına giden Gülsima Yıldız, tahta köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılan Yıldız’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama çalışmalarına AFAD, jandarma, UMKE, HAK ve İHH ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları ile köylüler de katılıyor.

Ekipler, dere yatağı boyunca belirlenen noktalarda arama faaliyetlerini sürdürürken AFAD ekipleri, drone desteğiyle havadan tarama çalışması gerçekleştiriyor.

BATMAN VE DİYARBAKIR'DA ARAMALAR YOĞUNLAŞTI

Çalışmaların, suyun akış yönü dikkate alınarak Muş hattının yanı sıra Batman ve Diyarbakır sınırlarına kadar uzanan bölgelerde yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Yetkililer, Gülsima Yıldız’a ulaşılması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.