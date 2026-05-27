Muş’ta dereye düşen kadının cansız bedeni bulundu
Cevizlidere köyünde köprüden dereye düşerek kaybolan Gülsima Yıldız, 8 gün süren yoğun arama çalışmalarının ardından bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta tespit edildi.
Muş'un Cevizlidere köyü yakınlarındaki köprüde Gülsima Yıldız, köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düştü ve kısa sürede gözden kayboldu.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek geniş çaplı operasyon başlatıldı.
150 PERSONELLİ ARAMA OPERASYONU
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma, UMKE, Kızılay, güvenlik korucuları, sivil toplum kuruluşları ve su altı arama kurtarma ekipleri katıldı. Yaklaşık 150 personelin görev aldığı çalışmalarda insansız hava araçları ve dronlar da kullanıldı.
Ekipler, dere yatağı boyunca tüm ihtimalleri değerlendirerek aramaları kesintisiz sürdürdü.
8 GÜN SONRA ACI SONUÇ
Yapılan yoğun çalışmaların ardından Gülsima Yıldız’ın cansız bedeni, Balcılar köyü sınırlarında, köprünün altında dalgıç ekipleri tarafından bulundu. Akıntının etkisiyle kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzağa sürüklendiği belirlendi.
Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.