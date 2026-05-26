Muş’ta dereye düşüp kayboldu: Batman’da arama çalışmaları yapılıyor
Muş'ta dereye düşen Gülsima Yıldız’ı arama çalışmalarının Batman’daki kısmı, Sason ilçesi sınırlarındaki Zore Vadisi’nde sürüyor.
Ailesi perişan halde...
Muş'ta ot toplamak için dere kenarına giden Gülsima Yıldız, tahta köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Yıldız akıntıya kapılırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
BATMAN'DA ARAMALAR DEVAM EDİYOR
Suyun akış yönü dikkate alınarak Muş hattının yanı sıra Batman ve Diyarbakır sınırlarına kadar uzanan bölgelerde arama çalışması başlatıldı.
Gülsima Yıldız’ı arama çalışmalarının Batman’daki kısmı, Sason ilçesine bağlı Balbaşı ve Hasanlar köyleri sınırları içindeki Zore Vadisi’nde devam ediyor.
ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI
AFAD koordinasyonunda, jandarma ve ANDA ekipleriyle sürdürülen çalışmalarda drone ve botların kullanıldığı, yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)