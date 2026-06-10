Muş'ta kardeşini ve polis memurunu yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi

Muş merkez Muratpaşa Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı bulunan E.S., saat 16.00 sularında aralarında çıkan tartışma sonucu kardeşi B.S'yi silahla yaraladı.

Hayati tehlikesi bulunan B.S., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada olayın ardından ikametine giren E.S.'nin çevreye ve görevli güvenlik güçlerine ateş açmaya devam ettiği bildirilerek, "Şüpheli, bina sakinlerinin can güvenliğini tehdit ederek giriş ve çıkışları engellemiştir. Bunun üzerine bölge güvenlik çemberine alınmış, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirler süratle uygulanmıştır" ifade edildi.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

E.S.'nin müzakere girişimlerine karşılık vermediği ve çevresine yönelik silahlı saldırgan tutumunu sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Saat 21.00 sularında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrollü müdahalede bulunulmuştur. Müdahale sırasında şüpheli şahsın ateş açması sonucu bir polis memurumuz sağ ayağından yaralanmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüpheli şahıs etkisiz hale getirilmiş, olay kontrol altına alınmıştır.”