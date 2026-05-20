Muş'ta köprüden düşen kadın akıntıya kapıldı

Muş'ta feci kaza..

Cevizlidere köyünde meydana gelen olayda, 50 yaşlarında olduğu öğrenilen Gül Yıldız, köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü.

AKINTIYA KAPILDI

Akıntıya kapılan kadın kısa süre içinde gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, jandarma ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekipler, çay yatağı ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarına başladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgedeki akıntının güçlü olması nedeniyle çalışmaların dikkatli şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Gül Yıldız’a henüz ulaşılamazken, ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.