Muş'ta köprüden düşen kadın akıntıya kapıldı
Muş'un Cevizlidere köyünde köprüden geçerken dengesini kaybederek çaya düşen kadın, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Muş'ta feci kaza..
Cevizlidere köyünde meydana gelen olayda, 50 yaşlarında olduğu öğrenilen Gül Yıldız, köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü.
AKINTIYA KAPILDI
Akıntıya kapılan kadın kısa süre içinde gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, jandarma ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Ekipler, çay yatağı ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarına başladı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bölgedeki akıntının güçlü olması nedeniyle çalışmaların dikkatli şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Gül Yıldız’a henüz ulaşılamazken, ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)