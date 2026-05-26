Muş’ta sağanak ve dolu yağışı: İş yerlerini su bastı
Muş’ta etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Muş’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI KENTTE SU BASKINLARI YAŞANDI
Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Altyapının yetersiz kaldığı kentte bazı iş yerlerini su basarken, Saray Mahallesi’nde bulunan bir markette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yağışın ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarına başladı.
Ekipler, zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmaları yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)