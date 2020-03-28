Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çekiyordu.
Rumlarla kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol aramasına bile karşı çıkma küstahlığında bulunan Mustafa Akıncı, koronavirüsün adaya sıçramasıyla birlikte düşüncelerini değiştirdi.
MALİ DESTES İSTEĞİ
Virüs karşısında çaresiz kalan Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mali destek istedi.
Akıncı, mali destekle sağlık alanındaki eksikliklerin giderileceğini ve ekonomik zararın azaltılacağını vurguladı.
72 MİLYON LİRA GİTTİ, YETMEDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini açıklamıştı.