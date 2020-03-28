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Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Koronavirüs nedeniyle büyük bir panik yaşayan Mustafa Akıncı, Türkiye'den daha fazla mali destek bekliyor.

İHA | 28.03.2020 - 10:14..
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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çekiyordu.

Rumlarla kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol aramasına bile karşı çıkma küstahlığında bulunan Mustafa Akıncı, koronavirüsün adaya sıçramasıyla birlikte düşüncelerini değiştirdi.

MALİ DESTES İSTEĞİ

Virüs karşısında çaresiz kalan Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mali destek istedi.

Akıncı, mali destekle sağlık alanındaki eksikliklerin giderileceğini ve ekonomik zararın azaltılacağını vurguladı.

72 MİLYON LİRA GİTTİ, YETMEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini açıklamıştı.

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

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