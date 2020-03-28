Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Koronavirüs nedeniyle büyük bir panik yaşayan Mustafa Akıncı, Türkiye'den daha fazla mali destek bekliyor.

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Avcılar sahilde, yasağa rağmen yürüyüş yaptılar

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan bir grup vatandaş spor ve yürüyüş yapmaya devam etti.