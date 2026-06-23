Mustafa Armağan anlattı: Avrupa masallarının kanlı yüzü

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Çocuklara hayal güçlerinin artması için iyi niyetle anlatılan masalların ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız?

Öncelikle bildiğiniz masalları hatırlayın; Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Prenses, Külkedisi, Uyuyan Güzel…

Batı kökenli bu masalları sorgulayınca aslında ne kadar tehlikeli olduklarını ve miniklerin bilinçaltlarını ne hale getirdiklerini anlayacaksınız.

MUSTAFA ARMAĞAN DİKKAT ÇEKEN KONUYA DEĞİNDİ

Ensonhaber YouTube kanalı, yeni içeriklerle takipçileriyle buluşuyor.

Tarihçi Mustafa Armağan'ın sunduğu 'Kapsül Tarih' programı, Ensonhaber YouTube kanalında devam ediyor.

AVRUPA MASALLARININ KANLI YÜZÜNÜ AKTARDI

Mustafa Armağan, 'Kapsül Tarih' programının yeni bölümünde Avrupa masallarının kanlı yüzünü anlattı.

Armağan, Batı'nın kendi kahramanlarını yaratarak Doğu'ya üstünlük tasladığını, bunun da toplumlar üzerinde psikolojik bir tahribata yol açtığını belirtti.

ANLATILMAYANLARI ANLATTI

Armağan, programda "Külkedisi (Sindirella) masalının gerçek hikayesi nasıldır?", "Pamuk Prenses masalının sansürsüz hali nasıldır?", "Kırmızı Başlıklı Kız masalında hangi bölümler sansürlendi?", "Uyuyan Güzel masalının asıl versiyonu nasıldır?", "Hansel ve Gretel masalı gerçek hayata mı dayanıyor?", "Fareli Köyün Kavalcısı masalı gerçekten yaşandı mı?" sorularına tek tek yanıt verdi.