Mustafa Armağan anlattı: İran'daki topraklarımızı neden kaybettik

Kapsül Tarih programıyla izleyiciyle buluşan Tarihçi Mustafa Armağan, son olarak Türkiye-İran sınırının tarihten günümüze değişimini aktardı.

İRAN'DAKİ TOPRAKLARI NEDEN KAYBETTİĞİMİZİ ANLATTI

Armağan, Kasr-ı Şirin Antlaşması sonrası yaşananları ve 1. Dünya Savaşı sonrası; Türkiye'nin İran'dan aldığı toprakları neden bıraktığını anlattı.

Armağan şöyle konuştu:

"1. Dünya Savaşı bizim için tam yenilgiyle sonuçlanırken, Enver Paşa İran Azerbaycanı’na bir sefer düzenledi ve burada toplayabildiği kadar toprağı toplaması için 2 kişiyi görevlendirdi. 1 Nuri Paşa, 2 Kazım Karabekir Paşa."

"MONDROS NEDENİYLE GERİ ÇAĞIRILDIM"

Kazım Karabekir'in ağzından aldığı toprakların 'geri bırakılması' emri geldiğini anlatan Armağan, Karabekir'in "Beni bırakın dedim aldıklarımı alayım, bu fırsatı kaçırmayalım dedim ama İngilizlerle yapılan Mondros Mütakeresi nedeniyle geri çağırıldım." dediğini belirtti.

"TEBRİZ OSMANLI'NINDI, BIRAKTIK GELDİK"

Karabekir'in Tebriz'i de aldığını ancak emir gereği geri bıraktığını söyleyen Armağan, son Türk askerinin Tebriz'den çıkma tarihini de açıkladı.

Tarihin öneminin Mondros'un imzalanmasıyla manidar olduğunu aktaran Armağan, "Tebriz Osmanlı'nın eline geçmiş idi, bıraktık geldik." dedi.