Mustafa Bozbey iddianamesinde para trafiği deşifre edildi

CHP'li belediyeler, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşmış durumda.

Birçok ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan CHP'li başkanlar, tek tek itirafçı oluyor.

Hem itiraflar hem gelen şikayetler üzerine Bursa Büyükşehir Belediye'sine operasyon yapıldı.

Geçtiğimiz ay yapılan operasyon kapsamında da Mustafa Bozbey, tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

Bozbey hakkında da hazırlanan iddianamenin detayları gündeme geldi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanıklı iddianamede, Bozbey'in talimatıyla kurulduğu değerlendirilen paravan şirketler üzerinden yürütüldüğü öne sürülen taşınmaz ve para trafiğine ilişkin tespitler yer aldı.

"ÖRGÜT LİDERİ" BOZBEY

İddianamede, Nilüfer Belediyesine ait bir arsanın, Bozbey'in talimatıyla kurulan paravan şirkete düşük bedelle kiralanmasından milyonlarca liralık para transferlerine, şirketler arasındaki taşınmaz devirlerinden Bursa Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bazı isimlerle söz konusu firmalar arasındaki bağlantılara kadar çok sayıda bulgu sıralandı.

"Verev İnşaat" firmasının "örgüt lideri" Mustafa Bozbey'in talimatlarıyla kurulduğu ve elde edilen suç gelirleriyle mal varlıklarının edinildiğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, paravan şirket Seres Gayrimenkul ve Verev İnşaat arasında taşınmaz devirleri bulunmasına rağmen herhangi bir para transfer işlemine rastlanmadığı tespiti yer aldı.

İddianamedeki görüşme kayıtlarında, Mustafa Bozbey'in eski özel kalem müdürü Aytunç E'nin 2018 yılında Nilüfer Belediyesine bağlı "Nilbel" isimli iştirak şirkette çalıştığı, görüşmenin yapıldığı tarihte paravan olarak kurulan Verev İnşaat yöneticisi Necati E. ile Aytunç E'nin mali konularda birlikteliklerinin olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Mesajlaşma kayıtlarında ise Mustafa Bozbey'in kardeşi Ertan Bozbey'e gönderilmesini istediği paraların ve yapılması istenen ödemelerin Seres Gayrimenkul firmasının yöneticisi Muhkim D. ile diğer firma sahibi Necati E'ye ilettiği aktarıldı.

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BELEDİYEYE AİT ARSAYI PARAVAN ŞİRKET KİRALADI

İddianamede, Nilüfer Belediyesi'ne ait bir arsanın Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde, kendisinin paravan olarak kurdurduğu Verev İnşaat'a 2011 yılında, yıllık 7 bin 200 lira gibi düşük bir bedelle 25 yıllığına kiralandığı vurgulandı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda Verev İnşaat'a ait hesap hareketlerinde ve Nilüfer Belediyesi'nden düşük bedelle kiralanan arsa üzerine yapılan inşaattan 2021 yılında yıllık 31 milyon lira (açık kaynaklardan yapılan hesaplamada 2026 yılında 150-170 milyon lira) gelir beklenildiği, bu gelirin 14 milyon 338 bin 994 lirasının (açık kaynaklardan yapılan hesaplamada 2026 yılında 50-70 milyon lira) Nilüfer Belediyesi tarafından ödeneceğinin değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede, Verev İnşaat'a 2011 yılında kiralanan arsayla ilgili Bozbey'in resmi olarak hissedarı, ortağı ya da çalışanı olmamasına rağmen Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemi sonrasında kira hesaplarını yaptığı, sözleşme bilgilerine sahip olduğu ve kira getirisi elde ettiğinin değerlendirildiği tespitine yer verildi.

Bazı tapuların, Nilüfer Belediyesi tarafından Verev İnşaat'a 25 yıllığına kiralanan iş yerleriyle takas edilmek istendiği ya da üst kullanım hakkının uzatılmaya çalışıldığı bilgisinin yer aldığı iddianamede, 2017-2025 yıllarında paravan olarak elde edilen rüşvetlerin perdelenmesi maksatlı kurulduğu değerlendirilen Seres Gayrimenkul firmasına 25 ayrı şahıs ve firma tarafından "kira açıklaması" şeklinde toplam 6 milyon 93 bin 389,17 lira para transferinin bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamedeki Masak tespitinde, Nilüfer ilçesinde bulunan bir villanın, geçen yıl Ömer U'ya vekaleten Muhsin A. tarafından eski özel kalem müdürü Aytunç E'nin eşi olan ve daha önce paravan şirkette SGK kaydı bulunan Züleyha E'ye 10 milyon lira bedelle devrinin gerçekleştiğinin belirlendiği yer aldı.

Ticaret sicil gazetesinin ilgili sayısı kontrol edildiğinde Verev ve Seres ünvanlı firmaların peş peşe olacak şekilde ilanda bulundukları, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey ile Verev İnşaat ve Seres Gayrimenkul firmaları arasında para transferlerinin bulunduğu kaydedildi.

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"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA"

Aktif olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi özel kalem müdürü olan ve yine 2018-2024 yılları arasında Nilüfer Belediyesi'ne ait şirket olan Nilbel'de görev alan Aytunç E'nin, SGK kaydı bulunmayan bu firmalar adına vekaletnameyle taşınmaz devrinde yer aldığı aktarılan iddianamede, tespitler dahilinde bu iki firmayla aralarında organik bağ bulunduğu, her iki firmanın da Mustafa Bozbey tarafından kurulduğu, bu hususlar dahilinde rüşvet iddialarına esas taşınmazların her iki firmayla tescillendiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Soruşturma doğrultusunda tüm olay örgüsü göz önüne alındığında örgüt üyelerinin örgüt lideri Mustafa Bozbey'in emir ve talimatlarıyla hareket ederek, fikir ve eylem birlikteliği içerisinde atılı suçları işlediğinin değerlendirildiği vurgulandı.

İddianamede yer alan 62 eylemde sanıkların eylem bazlı ayrı ayrı sorumluluklarının bulunduğu, suç tarihleri farklı her olay açısından ayrı ayrı maddi menfaat temin ettikleri, her bir eylem açısından sanıkların kastlarının yenilendiği belirtildi.

İddianamenin "son değerlendirmeler" bölümünde, sanıklar hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğince birden fazla tevdi raporu düzenlendiği ve UYAP kayıtlarının tetkikinde de sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dolayı çok sayıda kaydın bulunduğu, haklarında birden fazla kez adli ve idari soruşturma yürütülmesine rağmen sanıkların eylemlerine ısrarlı ve süreklilik arz edecek şekilde devam ettikleri kaydedildi.

NE OLMUŞTU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 zanlı 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 zanlının bu dosya kapsamında da tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında toplam tutuklu sayısı 37'ye yükselmiş, yurt dışında bulunan şüphelilerden Ş.G. ile T.K'nın da yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.