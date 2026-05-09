Mustafa Çiftçi açıkladı: Ekim'e kadar sokaklarda sahipsiz hayvan kalmayacak

Başıboş hayvanlar, sokak ve can güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor...

Büyük bir güvenlik sorunu niteliğindeki bu durum, yetkililerce alınan bir dizi uygulama ile önlenmeye çalışılsa da bazı yerel yönetimlerin bu konu hakkındaki kayıtsızlığı, olumsuz vakaların yaşanmasına neden oluyor.

A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu konuya ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

"YÜZDE 80 ORANINDA SAHİPSİZ HAYVAN TOPLANMIŞ DURUMDA"

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalara değinen Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

“Bütün Türkiye'de baktığımız zaman yüzde 80 oranında sahipsiz hayvanlar toplanmış durumda. Yüzde 20'lik bir kısım kaldı. Bunları da bu senenin sonuna doğru, eylül, ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.”

"BU KONU ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURUYORUZ"

“Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu hafta, toplama oranları yüzde 60'ın altında olan, 9 valimizle birebir telefonla görüştüm ve çalışmaları hızlandırmalarını da söyledim. Bu arada sahipsiz sokak hayvanlarını savunan kesimin lincine de uğradığımı söyleyebilirim. Ellerinden kurtuluş yok zaten. Biz doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz.”

"SOKAKLARIMIZI GÜVENLİ HALE GETİRDİK"

“Sokaklarımızı güvenli hale getirdik. Çocuklar parka, okula, yaşlılar camiye gidemiyor. Yani sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye bir şey yapmamazlık edemezdik. Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri sokaklar, parklar, meydanlar değil, barınaklar.



Barınaklarda bu hayvanlar toplanacak, tedavileri yapılacak, kısırlaştırılacak ve orada beslenmeleri yapılacak. Bu hayvanlar açısından da iyi, önemli. Aslında hayvan hakları savunucularının bundan memnun olması gerekir.”

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Sahipsiz sokak hayvanlarının neden olduğu saldırıların ciddi mağduriyetlere yol açtığını anlatan Çiftçi, belediyelere barınakların hızla tamamlanması çağrısında bulundu.

Çiftçi, vatandaşların güvenliği için sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.