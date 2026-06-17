Mustafa Çiftçi: Sokak köpeklerinin yüzde 83'ü toplandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.

Mustafa Çiftçi, burada önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı'nın gündemindeki konulardan bir tanesi de son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan başıboş sokak köpekleri oldu.

"SOKAK KÖPEKLERİNİN YÜZDE 83'Ü TOPLANMIŞ DURUMDA"

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin bilgiler veren İçişleri Bakanı Çiftçi, "81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 83’ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda." dedi.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE BU ORAN YÜZDE 74"

Şehirler arasında bazı farklılıklar olduğunu ifade eden Bakan, şunları kaydetti:

“51 ilimizde, yani İl Özel İdaresi’nin olduğu illerde tamamı toplandı.



Büyükşehirlerde bu çalışmalar ağustos gibi başladı. Onun için büyükşehirlerde biraz geriden geliyor.



30 büyükşehirde yüzde 74 oranına ulaşmış durumdayız.”

"12 BÜYÜKŞEHİRDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI"

12 büyükşehirde yürütülen toplama işlemlerinin tamamlandığını belirten Çiftçi, “Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta toplama işlemleri sona erdi.

Bu 12 büyükşehrimiz çalışmalarını tamamladı.” diye konuştu.

TEK TEK ORANLARI PAYLAŞTI

Çalışmaların devam ettiği büyükşehirlerdeki oranları da paylaşan Bakan Çiftçi, Ankara’da yüzde 99, Van’da yüzde 91, Malatya’da yüzde 91, Muğla’da yüzde 89, Tekirdağ’da yüzde 87, Samsun’da yüzde 82, Trabzon’da yüzde 80, Hatay’da yüzde 76, Kocaeli’nde yüzde 71, Antalya’da yüzde 68, Adana’da yüzde 64, Eskişehir’de yüzde 59, Bursa’da yüzde 58, İstanbul’da yüzde 49, Aydın’da yüzde 47, Ordu’da yüzde 38, İzmir’de yüzde 35 ve Diyarbakır’da yüzde 27 seviyesine ulaşıldığını belirtti.

"BAZI BELEDİYELER BU İŞİ YAVAŞTAN ALABİLİYOR"

Bakan Çiftçi, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Normalde Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı belediyelerde bu iş biraz geriden de gelebiliyor.

Yasa 2028’e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor.

Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız." dedi.