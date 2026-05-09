Bakan Mustafa Çiftçi'den polislere ek mesai ve lojman müjdesi

Polislere peş peşe müjdeler...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber canlı yayınında, emniyet personeline yönelik yeni düzenlemeler hakkında önemli mesajlar verdi.

"EK MESAİ DÜZENLEMESİ OLACAK"

Çiftçi, emniyet teşkilatının çalışma şartlarına ilişkin düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirterek 12/36 çalışma sistemi, personel takviyesi, terfi düzenlemeleri ve teşkilat kanununun güncellenmesi gibi başlıklarda adım atıldığını söyledi.

Fazla mesai ve ek ödeme konusunda da 2027'ye kadar yasal düzenleme hedeflendiğini dile getiren Çiftçi, "Eğer 12/36'yı hayata geçirebilirsek polislerin fazla çalışmalarının da önüne geçmiş olacağız. Buna rağmen de fazla çalışma olursa, bu konuyla ilgili bir kanuni düzenleme hazırlığımız var, 2027 yılının başı itibarıyla fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi konusunda bir düzenlememiz olacak." dedi.

10 BİN POLİS GÖREVE BAŞLIYOR

Bakan Çiftçi, ayrıca yeni polis alımlarıyla ilgili de tarih verdi.

10 bin polis adayının mayıs sonu ve haziran başında göreve başlayacağını açıklayan Çiftçi, güvenlik kadrolarının daha da güçleneceğini söyledi.

İSTANBUL'A YENİ POLİS LOJMANI

İstanbul’daki polislerin barınma sorununa yönelik de çalışma yapıldığını belirten Çiftçi, yeni polis lojmanlarının alınacağını açıkladı.

Lojman projeleriyle emniyet personelinin yaşam şartlarının iyileştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

İstanbul'da lojman imkanlarının artırılması için bu yıl araç alımının azaltılarak konut alımına ağırlık verileceğini aktaran Bakan Çiftçi, "İstanbul'da hayat şartlarının zor olduğunu biliyoruz, polis lojmanlarının az olduğunu da biliyoruz. Bu sene araç almayalım, mümkün mertebe lojman alalım; özellikle sıkıntı çeken, tek maaşlı olan, çocukları okuyan polis memurlarımıza, görevlilerimize lojman verelim, onları bu konuda rahatlatalım diye bir düşüncemiz var." ifadelerini kullandı.

BEKÇİLER İÇİN YENİ DÖNEM

Bekçilerin görev alanlarına ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yapan Çiftçi, bekçilerin yalnızca gece değil ihtiyaç halinde farklı saatlerde de görev yapabileceğini belirtti.

Bu konuda yetkinin valiliklere devredildiğini söyleyen Çiftçi, bekçilerin polislerle birlikte farklı güvenlik noktalarında aktif görev alabileceğini ifade etti.

ŞARK GÖREVLERİNDE YENİ PLANLAMA

Bakan Çiftçi’nin açıklamalarında dikkat çeken başlıklardan biri de şark hizmetleri oldu.

Polislerin doğu görev süreleri ve görev planlamalarıyla ilgili yeni değerlendirmeler yapıldığı öğrenilirken, teşkilat içinde çalışma şartlarını hafifletecek yeni modeller üzerinde çalışıldığı belirtildi.