Mustafa Çiftçi'den sürücülere bayram uyarısı

Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatil sürecini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü.

Trafik yoğunluğunun arttığı bugünlerde kurallara uymak ise hayati bir önem taşıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu kapsamda bir paylaşımda bulundu.

Vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktaran Çiftçi, sürücülere de birtakım uyarılarda bulundu.

"AŞIRI HIZ YA DA İHMAL, TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ACILARA NEDEN OLABİLMEKTEDİR"

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayram yolculuklarının başladığı bu günlerde yollarımızda trafik yoğunluğu önemli ölçüde arttı. Bizler de vatandaşlarımızın sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.



Amacımız ceza kesmek değil; tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal; telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir.”

BAKAN ÇİFTÇİ UYARILARINI SIRALADI

“Lütfen; hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım.



Unutmayalım; bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.”