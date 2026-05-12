Mustafa Destici ile Ahmet Türk arasında 'Kürdistan' gerginliği: "Ne Kürdistan'ı lan"

Siyasette tansiyon yükseldi...

TFF1. Lig'in son haftasında deplasmanda Iğdırspor ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak Erzurumspor'un arından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA BİNLER KATILDI

Amedspor'un bu başarısı Diyarbakır temsilcisinin 16 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.

Diyarbakır'da düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına binlerce Amed Sportif taraftarı katıldı.

"NE KÜRDİSTAN'I LAN"

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, Amedspor'un Süper Lig’e yükselmesinin ardından yaptığı “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” açıklamalarına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den sert bir çıkış geldi.

Destici, Ahmet Türk'ün sözlerinin bulunduğu paylaşımı alıntılayarak “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin” dedi.

AHMET TÜRK'TEN DESTİCİ'YE YANIT: CİDDİYE ALMIYORUM

Ahmet Türk, yaptığı açıklamanın tepki toplamasının ardından İlke TV muhabirine konuşarak, Kürdistan'ın coğrafi bir terim, coğrafi bir belge olduğunu dile getirdi.

Türk, bu durumun Selçuklu Devleti'nden Osmanlı Devleti'ne kadar kimse tarafından inkar edilmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Kürdistan dediğimiz zaman, Kürtleri sadece kasdetmiyoruz, burada Süryanisi var Ermenisi var, Arabı var, Mahalmisi var birçok halk var. Bunların hepsi Kürdistani halktır, yani bu coğrafyada yaşayan.



Ama şunu da söyledim, elbette ki Amedspor bir Türkiye takımıdır. Süper Lig'e geçiş yapan bir takımdır, Türkiye takımıdır ama sonuçta bir Kürdistani bir ruh var insanlarda. Şarkılar Kürtçe, söylemler Kürtçe, hitabetler Kürtçe... Bu bir halkın dilinin, kültürünün spora yansımasıdır bunu kabullenmek lazım.Siz bunu kabullenmeseniz de hiçbir zaman bu ülkede barışı sağlayamazsınız, kardeşliği gerçekleştiremezsiniz.



Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil. Kimliği ve kişiliği olan insan böyle bir üslubu kullanmaz. "Lan" kelimesini, "Ulan" kelimesini kullanmaz.”