Mustafa Destici'nden başıboş köpek saldırılarında ölen çocuklara ilişkin açıklama

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri başıboş sokak köpekleri...

Belediyeler tarafından toplanmayan köpeklerin insanlar için yarattığı tehlike son günlerde birden fazla kez gözler önüne serildi.

Van'da yaşanan bir vakada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken farklı illerde de yaralanma vakaları meydana geldi.

MUSTAFA DESTİCİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Büyük Birlik Partisi Konya Olağan İl Kongresi'nde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu konudaki sert çıkışları ile bilinen Destici, bunlar arasına bir yenisini daha ekledi.

"BİR ÇOCUĞUMUZUN DAHA HAYATINI KAYBETMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Neredeyse her gün bir çocuğun, bir canın köpek saldırılarında ya öldüğünü ya da ağır yaralandığını söyleyen Mustafa Destici, "Bizim buna dur dememiz gerekiyor. Bir çocuğumuzun daha, en son Van'da Hamza evladımızı parçaladı köpekler. Öldürdüler. Bir çocuğumuzun daha köpek saldırısında hayatını kaybetmesine tahammülümüz yok.

İçişleri Bakanımızın açıklamaları bir nebze de olsa yüreğimize su serpti. Köpeklerin yüzde 80'inin toplandığını, geriye kalan yüzde 20'sinin de sonbahara kadar toplanacağını söyledi.

İnşallah bu gerçekleşir. Ama bir kere daha söylüyorum, kararlılıkla ve hiç çekinmeden söylüyorum. Evet, köpekleri toplayalım, sahipsiz olanları. Sahipli olanlar zaten kendi başına dolaşıyor." dedi.

"ELBETTE TERCİHİMİZ İNSANDIR"

Bu konuda yetkililere çağrı yapan Destici, şunları kaydetti:

“Eğer belediyelerin imkanları varsa, valiliklerin imkanları varsa elbette barınaklara alsınlar, beslesinler. Ama bu yapılamıyorsa uyutmaktan başka çare yoktur ve çocuklarımız öleceğine köpeklerin uyutulmasının daha insani, daha doğru olduğunu da yüksek sesle söylüyorum.



Bana her gün saldırıyorlar. Aynı bu köpekleri savunanların bir kısmı da onlar gibi saldırgan. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Yani mama lobileri bir taraftan ki bunların bir kısmının da böyle dernek kurarak geçimlerini oradan temin ettikleri daha sonra ortaya çıktı.



İnanılmaz saldırıyorlardı. Ama onların saldırılarından falan korkacak, tırsacak, geri adım atacak değiliz. Çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir anlayışın devamıyız. İnsan mı, köpek mi; çocuk mu, köpek mi dediğimizde elbette tercihimiz insandır, çocuktur ve öyle olacaktır.”