Mustafa Keser'in anlattığı fıkra sonrası gerilim büyüdü

81 yaşındaki ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Mustafa Keser, bir konserinde fıkra anlattı.

Bu fıkra sonrası başlayan tartışmalarla Keser'in Kayseri konserinin iptal edilmesi istendi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve MHP'li Mustafa Baki Ersoy gibi isimlerden sert tepkiler geldi.

Mustafa Keser, yaşananların ardından bir açıklama yayımladı.

"KONSER İPTAL EDİLDİ"

Sanatçı, 15 Mayıs'ta Kayseri'de gerçekleştirilmesi planlanan konserinin iptal edildiğini de duyurdu.

"ESPRİ FAKİRİ BİRİ MECLİS'TE HİZMET VERİYOR"

“Menfi tepki gösterenlerin içinde bir de Kayseri milletvekili var. Kayseri halkı adına üzüldüm. Hatta kendi adıma da üzüldüm. Biliyorsunuz, milletvekilleri seçildikten sonra 'Ben artık bütün milletin vekiliyim, her yer için hizmet vereceğim' diye beyanatta bulunurlar.

Hiç alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu, okuduğunu veya dinlediğini anlamayan espri fakiri bir insanın benim için Meclis'te hizmet veriyor olmasından da üzüntü ve endişe duydum. Bu kafayla mı memlekete hizmet verecek? Allah bizi korusun.

"ÖZÜR DİLEYECEK ERDEME SAHİBİM"

Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok. Size sahnede anlattığım fıkranın tamamının videosunu yayınlıyorum. Lütfen dikkatle izleyin ve dinleyin. Takdir sizin."