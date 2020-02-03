Mustafa Sanda, pişman değilim

Mustafa Sandal, çıkardığı kitap yüzünden davalık olduğu Defne Samyeli, hakkında konuştu. Sandal, olay yaratan sayfa yüzünden pişman olmadığını söyledi.

"KENDİ HİKAYEM"

Sandal, düzenlenen etkinlikte önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sandal, Defne Samyeli ile yaşadığı polemik hakkındaki sorulara, “Kendi hikayemi yazarken 15 sayfalık özel hayatımla ilgili yazım var. Oralara dokunmasam, tuhaf olurdu zaten. Onları yazmasam sorardınız neden yok diye. Ben o konuyla alakalı açıklamamı yaptım. Ben oradaki üç satıra takılıp kalmak istemiyorum.

"BEN İLTİFAT EDERİM"

Pişmanlığım yok. Bu kitapla alakalı hiçbir satırdan pişman değilim. Okuyunca göreceksiniz sürekli iltifat var. Benim hitap şeklim budur. Asla nezakette kusur etmem. Tarzım budur ve bunun dışına çıkmamaya hep dikkat ederim.” yanıtını verdi.