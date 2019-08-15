Mustafa Sandal arkadaşları ile tatile çıktı

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal da tatil için Bodrum'u tercih eden isimler arasında yer aldı.

Büyük bir teknede arkadaş grubu ile tatilin keyfini süren Sandal, tüm gününü dostlarına ayırıp, yeni projelerini anlattı.

ARKADAŞLARINA SPOR YAPTIRDI

İki ay önce Melis Sütşurup'tan, 1 yıl önce de 2008'de evlendiği Emina Jahovic'ten ayrılan Sandal, özellikle kadın arkadaşlarıyla yakından ilgilendi. Onlara spqor yaptıran ve bol bol güneşlenen Sandal, arada sevilen şarkılarını da seslendirdi.

YENİ AŞKA DAİR AÇIKLAMA YOK

Öte yandan Mustafa Sandal'ın adı, geçen hafta tasarımcı Benan Bal ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Ancak taraflar bu konuda bir açıklama yapmadı.