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Mustafa Sandal arkadaşları ile tatile çıktı

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Melis Sütşurup ile yollarını ayıran Sandal, kadın ve erkek arkadaş grubu ile soluğu Bodrum'da aldı.

Detay Haber | 15.08.2019 - 09:41..
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Ünlü sanatçı Mustafa Sandal da tatil için Bodrum'u tercih eden isimler arasında yer aldı.

Büyük bir teknede arkadaş grubu ile tatilin keyfini süren Sandal, tüm gününü dostlarına ayırıp, yeni projelerini anlattı.

Mustafa Sandal arkadaşları ile tatile çıktı

ARKADAŞLARINA SPOR YAPTIRDI

İki ay önce Melis Sütşurup'tan, 1 yıl önce de 2008'de evlendiği Emina Jahovic'ten ayrılan Sandal, özellikle kadın arkadaşlarıyla yakından ilgilendi. Onlara spqor yaptıran ve bol bol güneşlenen Sandal, arada sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Mustafa Sandal arkadaşları ile tatile çıktı

YENİ AŞKA DAİR AÇIKLAMA YOK

Öte yandan Mustafa Sandal'ın adı, geçen hafta tasarımcı Benan Bal ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Ancak taraflar bu konuda bir açıklama yapmadı.

Mustafa Sandal arkadaşları ile tatile çıktı

Mustafa Sandal arkadaşları ile tatile çıktı

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